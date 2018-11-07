Дождь со снегом и сильный ветер ожидаются в регионах Урала

07.11.18 14:09

© РИА Новости. Сергей Красноухов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Метеорологи Тюменской и Челябинской областей прогнозируют в ближайшие сутки ухудшение погодных условий, сообщают в среду региональные управления МЧС.

В Тюменской области в четверг ожидаются дождь с мокрым снегом, а также сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Кроме того, в регионе плюсовая температура воздуха сменится на минусовую. В частности, 8 ноября ожидаются 10-градусные морозы, а в северных районах похолодает до минус 15 градусов. На дорогах возможна гололедица.

В Челябинской области также прогнозируется мокрый снег, усиление ветра до 20 м/с и снижение температуры воздуха до минус 7 градусов.

Спасатели рекомендуют жителям регионов соблюдать меры безопасности.