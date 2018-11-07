Главгосэкспертиза одобрила проект строительства ЛЭП для подключения II очереди Таврической ТЭС

07.11.18 14:17

© РИА Новости. Стрингер

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства высоковольтных линий электропередачи, необходимых для подключения второго блока Таврической ПГУ-ТЭС вблизи Симферополя, сообщила пресс-служба ведомства.

"Проектными решениями предусмотрено строительство новых высоковольтных линий 110 кВ и 330 кВ, необходимых для подключения симферопольской ПГУ-ТЭС в рамках второго этапа строительства, а также реконструкция опор существующих воздушных линий 110 кВ Симферопольская - Кубанская, Симферопольская - Восточная и Симферопольская - Набережная", - говорится в пресс-релизе.

Проектируемые воздушные и воздушно-кабельные линии электропередачи ВЛ 110 кВ пройдут вблизи населенных пунктов Денисовка и Строгановка в районе Симферополя.

Протяженность реконструируемых высоковольтных линий составит 5,8 км, построенных - 6,7 км.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств, предусмотренных федеральной целевой программой социально-экономического развития республики Крым и Севастополя.

"Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") строит в Крыму две ТЭС: Таврическую (Симферополь) и Балаклавскую (Севастополь). Мощность каждой из них - 470 МВт.

Изначально первые энергоблоки ТЭС в Севастополе и Симферополе должны были быть введены в эксплуатацию в мае 2018 года, но в июне правительство РФ приняло решение перенести сроки запуска ТЭС на осень: в Севастополе - на 1 октября, в Симферополе - на 1 ноября. Однако пока они не введены в строй, работают в режиме пусконаладки.

Арбитражный суд Крыма назначил на 11 декабря предварительное заседание по иску ООО "ВО "Технопромэкспорт" к ГУП "Крымэнерго" (Симферополь), в котором ТПЭ просит обязать крымскую компанию ввести в эксплуатацию линии электропередачи, необходимые для запуска II очереди Таврической ТЭС.

Речь идет о понуждении ввести в эксплуатацию 7 линейных порталов ЛЭП в течение 5 рабочих дней после вынесения решения судом.

Ввод в эксплуатацию первых блоков двух станций в Крыму на полную мощность начнется после утверждения схемы выдачи мощности, заявил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Первые энергоблоки ТЭС в Симферополе (Таврическая) и Севастополе (Балаклавская) работают в режиме пуско-наладки уже больше месяца. Есть небольшие отставания, связанные со схемой выдачи (энергомощности - ИФ)", - сказал А.Черезов.

Вторые очереди симферопольской и севастопольской ПГУ-ТЭС могут быть допущены на оптовый рынок для поставки электроэнергии и работы в сети в ноябре-декабре 2018 года, при условии готовности вторых этапов схем выдачи мощности, говорил замглавы Минэнерго РФ.