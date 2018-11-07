Ущерб авианосцу "Адмирал Кузнецов" будет оценен после завершения работы комиссии

07.11.18 14:43

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Ущерб, нанесенный авианосцу "Адмирал Кузнецов" падением крана с плавдока-50, будет известен после завершения работы специальной комиссии, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Нет, оценки пока нет. На сегодняшний день не закончила работу комиссия. Еще шесть дней по графику плановой работы. Мы получим отчет и закончим подведение итогов", - сказал А.Рахманов.

30 октября при выводе авианосца из плавучего дока ПД-50 на 82-м СРЗ (микрорайон Росляково, Мурманск) сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул. Один из его кранов упал на палубу авианосца. "Адмирал Кузнецов" был переведен на 35-й СРЗ (филиал ЦС "Звездочка", входит в Объединенную судостроительную корпорацию), который должен выполнить основной объем работ по ремонту авианосца.

По мнению руководства ОСК, ЧП с плавучим доком не повлияет на сроки завершения ремонта авианосца, который должен вернуться в боевой состав ВМФ в 2021 году.