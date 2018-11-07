Продажи АвтоВАЗа в РФ в октябре выросли на 12%, до 32 тысяч автомобилей

07.11.18 15:05

© РИА Новости. Игорь Агеенко

7 ноября. Interfax-Russia.ru - ПАО "АвтоВАЗ" нарастило продажи автомобилей Lada в РФ по итогам октября на 12%, до 32,005 тыс. автомобилей, за 10 месяцев было продано 291,134 тыс. машин (+17%), говорится в статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Lada по-прежнему остается самым популярным брендом на российском авторынке - по итогам октября на втором месте находится южнокорейская Kia (21,002 тыс. проданных автомобилей, +21%). По итогам 10 месяцев Kia также занимает второе место - 188,492 тыс. автомобилей (+23%).

Продажи Lada Vesta в октябре составили 10,668 тыс. машин (+60,9%), за 10 месяцев реализовано 86,857 тыс. (+41,8%), модель занимает первое место на рынке как по итогам октября, так и 10 месяцев.

На втором месте в октябре Lada Granta - 10,269 тыс. проданных автомобилей (+25,1%). За 10 месяцев реализовано 80,455 тыс. машин данной модели (+6%, 3-е место).

Продажи Lada Largus в октябре снизились на 2,5%, до 3,669 тыс. шт. (8-е место), за 10 месяцев продано 36,109 тыс. машин данной модели (+39,9%, 7-е место).

Lada 4x4 в октябре продано 3,221 тыс. шт. (+12%, 12-е место), за 10 месяцев продажи составили 27,04 тыс. шт. (+16,8%, 11-е место).

Автомобилей Lada Xray в октябре реализовано 2,714 тыс. шт. (-12%, 15-е место), при этом за 10 месяцев продажи выросли на 7,2%, до 29,006 тыс. машин (10-е место).