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07.11.18 15:16
Калининградский парк развлечений и туризма попал под санкции США из-за копии крымского замка
"Недавно компания Apple известила нас о том, что намерена заблокировать в App Store приложение аудиогид, которое было нами разработано для объектов "Парк миниатюр" в Южном парке Калининграда. Причина проста - у нас есть копия замка "Ласточкино гнездо", который находится в Крыму. И потому мы попадаем под санкции законодательства США", - рассказал А.Ветошкин.
По его словам, в тоже время аудиогид действует и на базе системы Android и не вызвал вопросов у Google.
"На сегодня в нашем парке установлены копии 13 самых узнаваемых объектов из различных регионов России. Всего же их будет 30. Но исключать "Ласточкино гнездо" из этого списка было бы совершенно не правильно и не патриотично", - заключил А.Ветошкин.
Замок "Ласточкино гнездо" - объект культурного наследия федерального значения. Расположен в поселке Гаспра на южном берегу Крыма.
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