Калининградский парк развлечений и туризма попал под санкции США из-за копии крымского замка

07.11.18 15:16

© РИА Новости. Игорь Зарембо

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Туристическо-развлекательный парк в Калининграде попал под санкции США из-за копии крымского замка "Ласточкино гнездо", сообщил "Интерфаксу" директор по развитию компании ООО "Гидрокомфорт" Александр Ветошкин.

"Недавно компания Apple известила нас о том, что намерена заблокировать в App Store приложение аудиогид, которое было нами разработано для объектов "Парк миниатюр" в Южном парке Калининграда. Причина проста - у нас есть копия замка "Ласточкино гнездо", который находится в Крыму. И потому мы попадаем под санкции законодательства США", - рассказал А.Ветошкин.

По его словам, в тоже время аудиогид действует и на базе системы Android и не вызвал вопросов у Google.

"На сегодня в нашем парке установлены копии 13 самых узнаваемых объектов из различных регионов России. Всего же их будет 30. Но исключать "Ласточкино гнездо" из этого списка было бы совершенно не правильно и не патриотично", - заключил А.Ветошкин.

Замок "Ласточкино гнездо" - объект культурного наследия федерального значения. Расположен в поселке Гаспра на южном берегу Крыма.