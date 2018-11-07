Банковские счета обвиненной в шпионаже Карины Цуркан арестованы

07.11.18 15:14

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Лефортовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на деньги бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.

"Судом рассмотрены и удовлетворены три ходатайства о наложении ареста на имущество К.Цуркан, находящееся на счетах в различных банках", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Она уточнила, что решения по соответствующим ходатайствам ФСБ были вынесены еще 31 октября.

В суде не стали конкретизировать количество счетов, на которые наложен арест.

К.Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Материалы дела содержат гриф "Секретно".

С 15 июня она находится под стражей в СИЗО "Лефортово".

Как сообщил ранее "Интерфаксу" ее адвокат - руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов, бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" К.Цуркан вменяют то, что "она 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего "21 апреля 2015 года где-то на территории Москвы получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Свою вину К.Цуркан категорически отрицает и, со слов защиты, считает, что уголовное дело "возбуждено в связи с тем, что из-за ее принципиальности и неподкупности ее просто решили сместить с занимаемой должности".