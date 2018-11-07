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07.11.18 15:28
Ликвидировано открытое горение на оборонном заводе в Екатеринбурге
"Площадь пожара составила 15 кв.м. Пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 14:43 (12:43 мск). В тушении пожара были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 48 человек.
При этом, по данным пресс-службы Концерна ВКО "Алмаз-Антей", в который входит завод "Вектор", площадь возгорания составила 5 кв. м.
"В настоящий момент возгорание ликвидировано силами предприятия. Жертв и пострадавших нет. Работа на производстве не останавливалась", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе концерна.
В настоящее время устанавливаются причины происшествия.
Как сообщалось, в Екатеринбурге в среду произошел пожар на оборонном заводе "Вектор". Огонь перекинулся с кровли на внутренние коммуникации.
Все сотрудники предприятия эвакуированы. Никто не пострадал.
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