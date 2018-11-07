Ликвидировано открытое горение на оборонном заводе в Екатеринбурге

07.11.18 15:28

© РИА Новости. Владимир Астапкович

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Пожарные ликвидировали открытое горение в здании на улице Малышева в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области в среду.

"Площадь пожара составила 15 кв.м. Пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 14:43 (12:43 мск). В тушении пожара были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 48 человек.

При этом, по данным пресс-службы Концерна ВКО "Алмаз-Антей", в который входит завод "Вектор", площадь возгорания составила 5 кв. м.

"В настоящий момент возгорание ликвидировано силами предприятия. Жертв и пострадавших нет. Работа на производстве не останавливалась", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе концерна.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Как сообщалось, в Екатеринбурге в среду произошел пожар на оборонном заводе "Вектор". Огонь перекинулся с кровли на внутренние коммуникации.

Все сотрудники предприятия эвакуированы. Никто не пострадал.