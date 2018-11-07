Завершение расширения Восточного обхода Тулы откладывается на год

07.11.18 15:42

© РИА Новости. Илья Питалев

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области скорректировали сроки реализации проекта по строительству двух новых полос Восточного обвода в Туле.

Ранее планировалось начать работы в 2018 году и завершить их в 2019 году.

"Мы защитили проект строительства второй очереди в Минтрансе России, определили сроки и финансирование. Строительство Восточного обвода начнется в 2019 году и завершится в 2020-м. Мы предполагаем заключить контракт на выполнение работ в начале будущего года", - сообщил первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин на совещании в правительстве региона в минувший вторник.

В настоящее время Минтранс России дал поручение Федеральному дорожному агентству предусмотреть средства из федерального бюджета на строительство Восточного обвода Тулы. Заключить соглашение с Федеральным дорожным агентством планируется в середине февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что проект "Строительство Восточного обвода (2-й пусковой комплекс)" проходит государственную экспертизу. Проект предусматривает строительство моста через реку Упу и путепровода через железную дорогу.

По предварительным расчетам, стоимость работ составит 813 млн рублей, протяженность дороги - 1,906 км. Проект будет профинансирован из федерального бюджета. Регион взял на себя разработку проектно-сметной документации. В дальнейшем после ввода второй очереди Восточного обвода предполагается строительство новой дороги с соединением с Московским шоссе, ведущим к федеральной трассе "Крым".

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявлял, что строительство 2-й очереди Восточного обвода очень важно для города. "Этот проект мы планируем реализовать на условиях государственно-частного партнерства", - подчеркнул глава региона.

В настоящее время дорога, соединяющая два крупных района Тулы - Центральный и Пролетарский ("Восточный обвод") - имеет две полосы и достаточно серьезно загружена в "часы пик". Кроме того рядом с магистралью активно ведется строительство жилого микрорайона, крупных торговых комплексов, спорткомплекса, а также новых корпусов суворовского училища.

Строительство второй очереди Восточного обвода планировалось начать в 2012 году, но из-за недостатка финансирования власти города отложили реализацию проекта. Предполагалось продлить магистраль на 8 км от улицы Ложевой до Веневского шоссе и далее до улицы Октябрьской с выходом на федеральную трассу "Крым".