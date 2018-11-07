400 млн рублей требуют взыскать в доход государства с подельника полковника МВД Захарченко

07.11.18 15:53

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура России направила в суд иск о взыскании почти 400 млн рублей в доход государства с подельника полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко - бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В Генпрокуратуре РФ подписано исковое заявление об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Дмитрия Сенина - соучастника бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко", - сказал А.Куренной "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что "взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места), расположенных в Москве и Московской области, пять дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на Д.Сенина и его близких".

Как считает Генпрокуратура, "данное имущество было получено из незаконных источников, обнаружено и изъято в ходе расследования уголовного дела". Его общая стоимость оценивается более чем в 380 млн рублей.

Исковое заявление направлено в суд. Расследование уголовного дела в отношении Д.Сенина, обвиняемого в совершении коррупционных преступлений, продолжается, добавили в надзорном ведомстве.