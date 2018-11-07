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07.11.18 15:53
400 млн рублей требуют взыскать в доход государства с подельника полковника МВД Захарченко
"В Генпрокуратуре РФ подписано исковое заявление об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Дмитрия Сенина - соучастника бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко", - сказал А.Куренной "Интерфаксу" в среду.
Он отметил, что "взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места), расположенных в Москве и Московской области, пять дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на Д.Сенина и его близких".
Как считает Генпрокуратура, "данное имущество было получено из незаконных источников, обнаружено и изъято в ходе расследования уголовного дела". Его общая стоимость оценивается более чем в 380 млн рублей.
Исковое заявление направлено в суд. Расследование уголовного дела в отношении Д.Сенина, обвиняемого в совершении коррупционных преступлений, продолжается, добавили в надзорном ведомстве.
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