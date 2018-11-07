Экс-министр транспорта Прикамья предстанет перед судом по делу о коррупции

07.11.18 16:20

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, которому инкриминируется получение взятки в размере 8,4 млн рублей и злоупотребление должностными полномочиями.

На сайте следственного управления СКР по региону в среду сообщается, что экс-чиновнику предъявлены обвинения в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

После вручения А.Закиеву копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в период с декабря 2015 года по март 2016 года А.Закиев получил от представителя фирмы 8,4 млн рублей в качестве взятки за лоббирование ее интересов при заключении контракта на строительство транспортной инфраструктуры стоимостью более 2 млрд рублей.

"Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) его квартиры, расположенной в Оренбурге, и составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической рыночной стоимостью", - говорится в сообщении.

После получения взятки обвиняемый предпринял меры для отстранения конкурирующей организации от участия в торгах.

В ходе следствия наложен арест на 745 тыс. рублей экс-министра.

А.Закиев возглавлял пермский Минтранс с 12 февраля 2015 года.