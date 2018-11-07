ЦИК называет необоснованными утверждения о "параллельных выборах" в Хакасии

07.11.18 16:25

© РИА Новости. Елена Чепинога

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев назвал голословными заявления о том, что одновременно с выборами главы Хакасии 11 ноября будут проходить "параллельные выборы" в рамках акции "Народный глава", направленной против кандидата от КПРФ.

"Я пока так и не получил документов, которые бы подтверждали хоть одно Ваше слово, что идет параллельный избирательный процесс, в котором участвует хоть одна избирательная комиссия республики или Центральная избирательная комиссия. А поскольку этого участия нет, то могу утверждать, что никакого параллельного избирательного процесса не идет и быть не может, а все обвинения, которые вы предъявили в адрес ЦИК, они голословны. Мне кажется, это излишне эмоциональное утверждение", - сказал Н.Булаев на заседании в среду, комментируя выступление своего коллеги по ЦИК от КПРФ Евгения Колюшина.

Он отметил, что неоднократно просил Е.Колюшина предоставить доказательства своих слов. Н.Булаев подчеркнул, что ЦИК осуществляет мониторинг ситуации в регионе и держит ее на контроле, в частности, в настоящее время в Хакасии работает член ЦИК Валерий Гальченко и сотрудники аппарата Центризбиркома.

"И они работают внимательно, встречаются, в том числе, и с (единственным - ИФ) кандидатом, который при встрече утверждает, что у него нет никаких замечаний к деятельности избирательной комиссии республики Хакасия", - добавил Н.Булаев.

Ранее на заседании ЦИК Е.Колюшин заявил, что в Хакасии "сейчас происходят параллельные выборы, которые называются "народный глава Хакасии" или что-то такое". По его словам, происходит нарушение избирательного законодательства, "поскольку идет агитация против Коновалова, не оплаченная из избирательного фонда, в СМИ".

"Там это идет, и в день голосования будет параллельное голосование 11 ноября. Прокурор этого не видит, Центризбирком не видит и избирательная комиссия Хакасии не видит. Вот о чем идет речь", - заявил Е.Колюшин.

Он пояснил "Интерфаксу" позднее, что имеет в виду акцию, который называется "Народный глава". "В ее рамках агитируют приходить на участок и голосовать против Коновалова, а затем на выходе с избирательного участка 11 числа голосовать за каких-то других людей, которых бы они хотели видеть на следующих выборах (когда В.Коновалов не пройдет, и их объявят заново - ИФ)", - Е.Колюшин.

По его словам, в акции принимают участие представители общественных организаций, активисты, деятельность которых освещают СМИ.

"Об этом пишет вся пресса в Хакасии. Я не занимаюсь хакасскими выборами, поэтому ничего Николай Ивановичу (Булаеву - ИФ) я представлять не буду", - добавил Е.Колюшин, отвечая на вопрос, готов ли он предоставить доказательства, которые просит Н.Булаев.

Во втором туре выборов в Хакасии участвует только один кандидат - первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, которому для победы необходимо набрать 50% плюс один голос пришедших голосовать.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, В.Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

В.Коновалов занял первое место с 44,81% голосов, вторым стал В.Зимин с 32,42%. На третьем месте оказался А.Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - А.Мяхар с 6,61%.

Был назначен второй тур, от участия в котором поочередно отказались все соперники В.Коновалова. При этом дата голосования несколько раз переносилась. В итоге повторные выборы были назначены на 11 ноября. В них примет участие один кандидат - В.Коновалов.