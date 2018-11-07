Путин одобрил идею создания федерального музея-заповедника на базе Владивостокской крепости

07.11.18 16:50

© РИА Новости. Алексей Никольский

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания на базе Владивостокской крепости федерального музея-заповедника, сообщает сайт Кремля.

Создать такой комплекс предложил на встрече с президентом министр культуры Владимир Мединский. Он рассказал, что Владивостокская крепость включает в себя более 800 фортов, которые принадлежат Минобороны, Минкультуры, властям Владивостока. Часть из них находится в частной собственности.

"Мы предлагаем создать на базе этой крепости по севастопольскому образцу федеральный музей-заповедник, рассказывающий об истории. И конечно, это прекрасное место для воспитания патриотизма, тем более что вся крепость построена русскими инженерами, - довольно уникальный случай", - сказал В.Мединский в ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

По его словам, музейный центр уже приведен в порядок за внебюджетный счет. В нем будут формировать экскурсии на форты. С 2020 года планируется превратить их в объекты туристического, экскурсионного показа. "Их не надо особо реставрировать. Там надо сделать навигацию, интересную программу, экскурсии, освещение", - сказал министр.

В.Мединский сообщил, что форты будут средством заработка, поэтому на их содержание деньги не понадобятся. Он попросил поддержать решение о создании музея-заповедника.

"Мы хотим, чтобы эти все форты зарабатывали, это тоже принципиальный момент", - сказал В.Мединский.

"Мне кажется это интересным", - ответил президент.

В.Мединский заверил В.Путина, что Минкультуры найдет средства на запуск проекта.