Следствие в Приамурье присоединится к УФСИН в проверке, связанной со скандальным фото Цеповяза

07.11.18 16:58

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи Амурской области приступили к проверке всех обстоятельств, при которых были сделаны фотографии осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, где он в арестантской форме жарит шашлыки, ест икру и крабов.

"Результаты проверки УФСИН нам не поступали, однако сейчас в рамках следствия этот документ будет истребован", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Амурской области Олег Мясоедов, комментируя недавнее заявление службы исполнения наказаний о передаче материалов проверки следствию.

Кроме того, следствию предстоит установить, в какой период была сделана фотография, какие продукты завозились тогда в магазин на территории колонии.

"Нужно для начала выяснить, когда была сделана фотография. Если, как заявлялось - в 2015 году, то нужно поднимать документы поставок в магазин того периода. Также нужно установить, кто навещал заключенного, и были ли личные передачи ему продуктов", - отметил собеседник агентства.

"Меню" заключенного в день, когда были сделаны фотографии, также будет сопоставлено со списком запрещенных к передаче продуктов, среди которых есть мясо и рыба.

Накануне в управлении ФСИН по Амурской области "Интерфаксу" сообщили о проверке по появившимся в интернете фотографиям осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии.

Во ФСИН заявили, что фотографии были сняты в 2015 году.

Со своей стороны глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки, в рамках которой дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал В.Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 год - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки - Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних и приговорен к пожизненному заключению. Он умер в следственном изоляторе, не дожив до вступления в силу решения суда.