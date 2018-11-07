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07.11.18 17:14
В отношении и.о. мэра Махачкалы возбуждено уголовное дело, подтвердили в ФСБ
"7 ноября 2018 года управлением ФСБ России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении врио главы города Махачкалы А.Гасанова по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в результате незаконных действий А.Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ был причинен существенный вред интересам государства.
"В отношении А.Гасанова проводятся следственные мероприятия", - добавил представитель регионального ФСБ.
Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что А.Гасанов был задержан после обысков в администрации города. Его подозревают в причинении ущерба бюджету города в размере около 40 млн рублей.
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