МЧС предлагает проверять торговые центры без уведомления собственников

07.11.18 18:07

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

7 ноября. Interfax-Russia.ru - МЧС России предлагает проводить профилактические рейды для выявления нарушений правил пожарной безопасности в торговых центрах и на других объектах с массовым пребыванием людей без уведомления собственника, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС - главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

"Мы предлагаем разрешить инспектору проводить рейдовый осмотр объекта при получении соответствующего задания в служебное время без уведомлений об этом собственника", - сказал Р.Еникеев в среду журналистам.

По его словам, это позволит пожарным инспекторам без собственников, арендаторов и сотрудников частных охранных предприятий проверить, открыты или закрыты эвакуационные выходы, есть ли системы дымоудаления, сигнализации и т.д.

Р.Еникеев рассказал, что в случае установления признаков возможных нарушений, государственный пожарный надзор в этом случае выходит с инициативой в прокуратуру и инициирует внеплановую проверку.

"Если же нарушения будут зафиксированы сразу, мы приглашаем собственника, составляем акт и на месте применяем меры административного воздействия. Может быть, вплоть до приостановки объекта через судебное решение", - отметил он.

Р.Еникеев также заявил, что процедура проверок зданий, рассчитанных на массовое пребывание людей, на соответствие требованиям противопожарной безопасности должна быть упрощена.

По его словам, это позволит инспекторам проверять здания, к примеру, торговых центров, вне зависимости, какое количество арендаторов там работает, поменялся собственник или нет.

Соответствующий законопроект уже разработан Государственной думой, сообщил Р.Еникеев.

Он пояснил, что сейчас на таких объектах нередко действует большое количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, корпораций, фондов, общественных организаций.

"Инспектору, чтобы спланировать проверку здания, надо обладать информацией обо всех юрлицах, которые владеют, пользуются, распоряжаются имуществом, в то время как план проверок на следующий год формируется в августе, в него включаются юридические лица, а не сам объект защиты", - отметил Р.Еникеев.

"Но за это время там могут поменяться и собственники, и арендаторы, которые уже не будут соответствовать тем, которые были включены в план проверок. Соответственно, пожарный инспектор придет в торговый центр, узнает, что там другой собственник, и он должен развернуться и уйти. Но его задача - исследовать объект, инженерно-технический организм в целом и выдать предписание в случае выявления нарушений", - заключил Р.Еникеев.