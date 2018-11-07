Почти 270 семей в Тульской области получат новое жилье взамен аварийного

07.11.18 18:37

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Жители четырех муниципальных образований Тульской области переедут из аварийных домов в 2018 году, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на главу региона Алексея Дюмина.

"В этом году переселение из аварийного жилья в Тульской области идет по региональной программе, на эти цели в бюджете предусмотрено 500 млн рублей. В программе участвуют 4 муниципальных образования: Тула, Новомосковск, Суворовский и Киреевский районы. Основные средства направлены в областной центр", - приводит пресс-служба слова А.Дюмина.

По его данным, заключены в полном объеме контракты на приобретение 267 благоустроенных квартир, из них 196 - в Туле.

До конца года планируются к сдаче дома в микрорайонах Тулы Скуратовский и Левобережный. Завершить расселение из аварийных домов планируется в июне 2019 года, а снос аварийных домов - до осени следующего года.

Ранее сообщалось, что в реестр аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года, включено 746 многоквартирных домов. Обязательным условием участия в программе является софинансирование из бюджета муниципальных образований региона.

В рамках региональной программы, действовавшей в 2013-2017 годах, расселено 469,4 тыс. кв. м аварийного фонда и переселено порядка 17 тыс. человек. Всего введено в эксплуатацию 169 многоквартирных домов в 12 районах области. Объем финансирования программы из федерального и регионального бюджетов составил 11 млрд рублей.

Доля аварийного жилья в Тульской области составляет 1% от всего жилого фонда области.