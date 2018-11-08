Около 15 млрд рублей собираются выделить сахалинские власти для улучшения демографии в регионе

08.11.18 08:26

© РИА Новости. Вячеслав Афонин

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Сахалинские власти готовят программу по улучшению демографии в регионе, в рамках которой с 2019 по 2024 гг. включительно будет выделено около 15 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"В Сахалинской области примут дополнительные меры по улучшению демографии. В рамках проекта "Демография" на поддержку семей с детьми с 2019 года до 2024 года в Сахалинской области направят около 15 милрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, программа будет направлена "на увеличение рождаемости и продолжительности жизни местного населения, снижение смертности, а также на популяризацию здорового образа жизни". Ее реализацией ключевого будут заниматься все основные министерства и ведомства региона, отмечает пресс-служба.

"Мы должны продумать и применить нестандартные подходы, чтобы закрепить сложившиеся ранее тенденции в демографии и преодолеть негативные моменты. В качестве дополнительных мер можно рассмотреть увеличение заработной платы, улучшение жилищных условий, создание комфортной среды в городах и селах области", - цитирует она слова председателя областного правительства Веры Щербины.

В программе, в частности, будет предусмотрена возможность профессионального обучения мам в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. С 2019 по 2024 год в региональном агентстве занятости планируют обучить не менее 960 женщин.

Запланируют мероприятия для активного долголетия людей старшего возраста, а также развития инфраструктуры социального обслуживания. В городах с наибольшим количеством жителей - Корсакове, Холмске и Южно-Сахалинске - начнет работать гериатрическая служба для оказания специализированной медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста. Будут созданы центры общественного здоровья.

В ближайшие годы запланирован ввод в эксплуатацию дома ветеранов и инвалидов в Южно-Сахалинске, а также пансионата для ветеранов в Корсакове. "В этих учреждениях организуют так называемое сопровождаемое проживание, которое сохранит привычную атмосферу квартиры", - сообщает пресс-служба. Также в планах областных властей - строительство 7 объектов социального обслуживания и проведение капитальных ремонтов в 11 учреждениях социальной сферы.

Для лиц предпенсионного возраста будет предусмотрено обучение востребованным в экономике навыкам и компетенциям. Планируется, что к концу 2024 году дополнительное профессиональное образование получат не менее 1 тыс. 350 человек этой категории.

Пресс-служба напоминает, что в 2017 году Сахалинская область добилась лучших в Дальневосточном федеральном округе показателей в плане демографии - прирост жителей составил более 3 тыс. человек.