Возбуждено дело по факту розлива 85 тонн нефти в якутском селе

08.11.18 08:39

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 ноября. Interfax-Russia.ru - По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту розлива 85 тонн нефти из-за обрушения эстакады котельной в якутском селе Нычалах, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Согласно материалам проверки, причиной аварии явилось не проведение периодического обследования технического состояния резервуаров и приемочных емкостей, нарушения конструкции баков, отсутствие обваловки надземных баков-резервуаров хранения жидкого топлива для предотвращения растекания топлива", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, вследствие нарушения правил обращения с иными опасными химическими веществами при их хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде).

Отмечено, что в результате аварии причинен ущерб окружающей среде в виде загрязнения почвы в размере более 5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в сентябре на территории котельной Аллаиховского филиала ГУП ЖКХ Якутии в селе Нычалах, вследствие износа деревянной эстакады опрокинулись стальные цистерны с нефтяным топливом объемом по 50 и 60 кубометров.

Общая площадь загрязнения - 932,1 кв.м.