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08.11.18 08:51
Сбор вещей объявлен для пострадавших от взрыва газа жильцов в Еврейской АО
"Ведется сбор постельного белья, зимних вещей, бытовой техники и другого", - сообщается на сайте Центра.
Пункты сбора вещей организованы в Биробиджане, поселке Смидовическом и поселке Приамурском.
Как сообщалось, утром 6 ноября в многоквартирном доме в поселке Приамурском Еврейской АО произошел хлопок газа. В результате ЧС пострадали пять человек, из них четверо не нуждаются в госпитализации, один человек находится в больнице в Хабаровске. Его состояние до сих пор оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.
Непригодными для дальнейшего проживания в доме признаны 28 квартир. Без жилья остался 71 человек. В поселке Приамурский работает пункт временного размещения. Туда обратились два человека. Одну семью из трех человек поселили в квартире муниципального жилого фонда. Еще четверых заселили в гостиницу. Остальные жильцы пострадавшего дома разместились у родственников и знакомых.
Следователи СУ СКР по Еврейской АО возбудили уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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