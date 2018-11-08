Сбор вещей объявлен для пострадавших от взрыва газа жильцов в Еврейской АО

08.11.18 08:51

© РИА Новости. МЧС РФ

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Центр социального обслуживания Еврейской АО объявил сбор вещей и бытовой техники для жильцов многоквартирного дома, в котором 6 ноября произошел взрыв бытового газа.

"Ведется сбор постельного белья, зимних вещей, бытовой техники и другого", - сообщается на сайте Центра.

Пункты сбора вещей организованы в Биробиджане, поселке Смидовическом и поселке Приамурском.

Как сообщалось, утром 6 ноября в многоквартирном доме в поселке Приамурском Еврейской АО произошел хлопок газа. В результате ЧС пострадали пять человек, из них четверо не нуждаются в госпитализации, один человек находится в больнице в Хабаровске. Его состояние до сих пор оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.

Непригодными для дальнейшего проживания в доме признаны 28 квартир. Без жилья остался 71 человек. В поселке Приамурский работает пункт временного размещения. Туда обратились два человека. Одну семью из трех человек поселили в квартире муниципального жилого фонда. Еще четверых заселили в гостиницу. Остальные жильцы пострадавшего дома разместились у родственников и знакомых.

Следователи СУ СКР по Еврейской АО возбудили уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).