Церковь, которой Порошенко предложил вернуться "домой в Россию", состоит из граждан Украины – РПЦ

08.11.18 09:00

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - В Московском патриархате озабочены словами президента Петра Порошенко о том, что "Российской православной церкви" нечего делать на Украине, и видят в этом намерение украинских властей решать церковный вопрос силовым путём.

"Слова президента Украины очевидным образом противоречат его же заверениям о том, что при создании так называемой единой поместной церкви будет обеспечено право выбора каждого верующего, и никто не будет принуждать переходить в неё силой", - заявил в среду "Интерфаксу" секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук .

Как сообщалось, сегодня на международной конференции в Киеве П.Порошенко привел слова, якобы сказанные главой российского государства, о том, что Россия держится на двух столпах - РПЦ и ядерном оружии.

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня - как защитить Русскую православную церковь в Украине?" - задался вопросом украинский президент и сам же ответил: "Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию".

Между тем представитель синодального отдела РПЦ указал на то, что "многомиллионная Украинская православная церковь, которую господин Порошенко хочет выгнать из страны, практически вся состоит из граждан Украины".

"Украина является их родным домом, и покидать её по собственному желанию никто из них не собирается. А значит, выполнить пожелание президента можно не иначе, как только путём принуждения", - считает священник.