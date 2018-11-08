Топливное соглашение: правительство опять пригрозило нефтяникам заградительными пошлинами
  
За крабов и икру: Цеповяза после скандала с фотографиями поместили в ШИЗО
   
Объявили о намерениях: США готовятся ввести новые санкций из-за Скрипалей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
08.11.18 09:00

Церковь, которой Порошенко предложил вернуться "домой в Россию", состоит из граждан Украины – РПЦ

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
8 ноября. Interfax-Russia.ru - В Московском патриархате озабочены словами президента Петра Порошенко о том, что "Российской православной церкви" нечего делать на Украине, и видят в этом намерение украинских властей решать церковный вопрос силовым путём.

"Слова президента Украины очевидным образом противоречат его же заверениям о том, что при создании так называемой единой поместной церкви будет обеспечено право выбора каждого верующего, и никто не будет принуждать переходить в неё силой", - заявил в среду "Интерфаксу" секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук .

Как сообщалось, сегодня на международной конференции в Киеве П.Порошенко привел слова, якобы сказанные главой российского государства, о том, что Россия держится на двух столпах - РПЦ и ядерном оружии.

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня - как защитить Русскую православную церковь в Украине?" - задался вопросом украинский президент и сам же ответил: "Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию".

Между тем представитель синодального отдела РПЦ указал на то, что "многомиллионная Украинская православная церковь, которую господин Порошенко хочет выгнать из страны, практически вся состоит из граждан Украины".

"Украина является их родным домом, и покидать её по собственному желанию никто из них не собирается. А значит, выполнить пожелание президента можно не иначе, как только путём принуждения", - считает священник.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.11.18 16:30
Похолодание ждет москвичей через пару дней - Гидрометцентр
.
  08.11.18 15:50
Строительство дорог в составе Юго-восточной хорды может начаться в конце 2019 года
.
  08.11.18 12:43
Детскую поликлинику на 320 посещений построят в Ховрино на севере столицы
.
  08.11.18 09:12
Уголовное дело об убийстве женщины и ее сына расследуют в Москве
.
  07.11.18 15:14
Банковские счета обвиненной в шпионаже Карины Цуркан арестованы
.
  07.11.18 14:28
Новую Коммунарскую линию метро достроят до конца 2023 года
.
  07.11.18 13:47
Режиссер Серебренников заявляет в суде о своей невиновности
.
  07.11.18 11:24
Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года навеки стал символом мужества и веры - Собянин
.
  07.11.18 10:59
Банк России отозвал лицензии у двух московских банков
.
  06.11.18 14:56
Арестован московский школьник, общавшийся с "архангельским террористом"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket