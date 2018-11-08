Уголовное дело об убийстве женщины и ее сына расследуют в Москве

08.11.18 09:12

© РИА Новости. Вадим Жернов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Столичные следователи возбудили уголовное дело об убийстве матери и ее ребёнка на севере Москвы, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)",- сказала Ю. Иванова.

По её словам, вечером в среду в квартире жилого дома, расположенного по улице Софьи Ковалевской в городе Москве, обнаружены тела женщины и подростка с признаками насильственной смерти.

По данным осведомлённого источника агентства, погибшие являются матерью и сыном. Он добавил, что по подозрению в совершении данного преступления разыскивается сожитель убитой женщины.

"На месте происшествия работу следователей и криминалистов координирует и.о руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Андрей Стрижов",- добавила Ю. Иванова.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего: допрашиваются соседи, изучаются камеры видеонаблюдения, сказала она.