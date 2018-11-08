Рыболовлеву запрещено встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве

08.11.18 09:29

© РИА Новости. Игорь Руссак

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев полностью свободен в своих перемещениях и на данном этапе следствия считается невиновным.

"Он полностью свободен в своих перемещениях, с единственным условием - не встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве, и являться по повестке следственного судьи, что он и будет делать, как делал всегда", - сообщили "Интерфаксу" адвокаты бизнесмена Эрве Темима и Тома Жаккарди.

Защитники особенно подчеркивают, что "на данном этапе Рыболовлев считается невиновным" и настаивают на необходимости неукоснительного соблюдения этого принципа и его прав.

Адвокаты также объяснили, что вынесение обвинения в монакском праве равнозначно предъявлению обвинения во французском праве.

"Этот статус присваивается человеку, когда судья считает, что против него имеется достаточное количество материала. Речь ни в коем случае не идёт об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, которые могут привести к осуждению", - пояснили защитники.

О задержании Д.Рыболовлева стало известно накануне. Россиянин был вызван повесткой и сам явился на допрос для дачи показаний в связи с разбирательством предпринимателя с его арт-дилером Ивом Бувье, которые обвиняют друг друга в нарушении закона. В частности, вопросы у следствия вызывала переписка, обнаруженная в ходе расследования в телефоне адвоката Татьяны Бершеды.

В отделе полиции бизнесмен провёл более суток. В среду власти Монако предъявили ему обвинение по делу о коррупции и торговле влиянием, после чего он был освобождён под судебный надзор.

В 2017 году во французской прессе появились публикации этой переписки, которая, по утверждению, в частности, газеты "Монд", указывала на то, что Д.Рыболовлев восполфьзовался своими связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие, которое ведется по его иску к И.Бувье.

В свою очередь адвокаты Д.Рыболовлева Эрве Темим и Тома Джаккардине не стали комментировать детали допроса их клиента, а лишь выразили сожаление, что была нарушена тайна следствия. Они также напомнили о необходимости "строго соблюдать презумпцию невиновности Д.Рыболовлева".

"Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако. Мы рассчитываем, что нам не составит труда продемонстрировать, что господин Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного", - отметили защитники.

Д.Рыболовлев в 2011 году приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Монако", а также потратил значительную сумму на покупку произведений искусств. В 2015 году Д.Рыболовлев обвинил женевского арт-дилера И.Бувье в выставлении более высокого счета за 37 картин, в том числе авторства Пикассо, Модильяни, Ротко и Моне, что позволило швейцарцу получить переплату в размере $1 млрд.

Как утверждает ряд СМИ, адвокат Татьяна Бершеда записала на свой телефон разговор гражданкой Болгарии Таней Раппо, которая и организовывала первые встречи россиянина с И.Бувье, и передала эту запись в полицию.

Позже Т.Раппо подала в суд иск о вмешательстве в ее личную жизнь со стороны Д.Рыболовлева и его адвоката. И.Бувье в свою очередь обвинил бизнесмена в использовании связей на самом верху Монако для выдвижения против него обвинений.

В сентябре хранитель печатей княжества Монако Филипп Нармино ушел в отставку после появления информации о том, что он мог оказать воздействие на тяжбу, которую ведут Д.Рыболовлев и И.Бувье.