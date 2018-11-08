Материалы о незаконных привилегиях для осужденного Цеповяза направили следователям

08.11.18 09:38

© РИА Новости. Татьяна Кузнецова

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников исправительной колонии в Амурской области, где отбывающий там наказание член банды Цапков пользовался особыми льготами, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Прокуратура направила материалы проверки о нарушениях, связанных с предоставлением незаконных привилегий Вячеславу Цеповязу, в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, что администрация колонии "незаконно перевела осужденного за убийства на облегченные условия отбывания наказания, создав ему необоснованно комфортные условия".

"Проверяющие установили, что должностными лицами исправительной колонии в отношении данного осужденного был ослаблен постоянный надзор за его поведением", - отметил А. Куренной.

Таким образом, "ему были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом на них запретов, выразившееся в виде предоставления ему продуктов питания высокой материальной ценности, необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий, возможности свободно пользоваться запрещенными предметами (сотовый телефон) и разрешенными средствами связи, а также в нарушение установленного порядка встречаться с иными лицами, отбывающими наказание в учреждении, в силу закона встреча с которыми запрещена".

Также прокурорами "были установлены факты переписки путем смс-сообщений осужденного с родственниками, которые он систематически направлял с различных номеров сотовых операторов". "Выявлены факты необоснованного применения к осужденному поощрений в виде дополнительных краткосрочных и длительных свиданий, при том, что ранее он имел непогашенные дисциплинарные взыскания", - сказал А.Куренной.

По незаконному согласованию с руководством учреждения, Цеповяз имел свободный доступ к служебным помещениям учреждения и пользовался стационарной телефонной связью, добавил он.

В связи с выявленными нарушениями в июле 2018 года Амурский прокурор за соблюдением законов в исправительных учреждениях внес представление об устранении нарушений закона начальнику ИК № 3. По итогам его рассмотрения два лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокурор также вынес два протеста на приказы начальника исправительной колонии о применении к осужденному поощрений, которые рассмотрены и удовлетворены, незаконные приказы отменены, сообщили в надзорном ведомстве.

Там подчеркнули, что "повторная проверка в октябре 2018 года показала, что нарушения, связанные с предоставлением незаконных привилегий указанному лицу, продолжают иметь место".

Во вторник в управлении ФСИН по Амурской области "Интерфаксу" сообщили о проверке по появившимся в интернете фотографиям осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии.

Во ФСИН заявили, что фотографии были сняты в 2015 году, по ним проведена проверка. И. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Амурской области Олег Мясоедов сообщил "Интерфакс-Дальний Восток", что результаты проверки службы исполнения наказаний к ним не поступали, однако сейчас этот документ будет истребован.

Со своей стороны глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки, в рамках которой дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал В.Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

1998 по 2010 год - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки - Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних и приговорен к пожизненному заключению. Он умер в следственном изоляторе, не дожив до вступления в силу решения суда.