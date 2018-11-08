Администрация крымского села получила конверты с неизвестным порошком

08.11.18 09:55

© РИА Новости. Владимир Астапкович

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Руководство села Молодежное в Симферопольском районе Крыма в среду получило конверты с неизвестным порошком, их исследуют правоохранители, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пришли два конверта, один из них предназначался главе Молодежненского сельского совета Ольге Басенко. Сейчас проводится расследование", - сказал собеседник агентства.

Агентство пока не располагает подтверждением этой информации от МВД Крыма и других правоохранительных органов.