Алтайская прокуратура добилась запрета доступа к 10 сайтам со способами хищения электроэнергии

08.11.18 10:07

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Топчихинский районный суд Алтайского края удовлетворил требования прокуратуры о запрете доступа на сайты в сети Интернет, где содержалась информация о хищении энергоресурсов, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры в четверг.

"Прокуратура Топчихинского района Алтайского края выявила 10 сайтов, на которых размещена информация о способах хищения энергоресурсов. С этой целью пользователям предлагались к приобретению приборы учета электрической энергии, позволяющие полностью останавливать работу счетчика без прекращения подачи энергоресурсов. В суд направлены заявления о признании этой информации запрещенной к распространению. Иски рассмотрены и удовлетворены", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что безучетное потребление коммунальных ресурсов запрещено, за это предусмотрено наказание по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа).