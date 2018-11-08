ФАС не видит оснований для роста цен на хлеб в Томской области

08.11.18 10:16

© РИА Новости. Андрей Иглов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области не видит оснований для повышения цен на хлеб в регионе, сообщил руководитель управления Владимир Шевченко на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Томске.

"Цена на хлеб зависит от цены на зерно и, следовательно, муку. Данные показывают, что зерна, в том числе и в Томской области, в избытке. Поэтому мы считаем, что оснований к росту цены на хлеб нет", - сказал В.Шевченко.

По его мнению, цена на зерно в середине 2018 года начала подрастать, так как это - "цена ожидания".

"Тут я вспоминаю про гречку: когда производители начали кричать, что мы "помрем" завтра без гречки, то мы тогда все перепугались и помчались за ней в магазин, а потом не знали, что с ней делать. Тут аналогично начали говорить, а цифры говорят об обратном", - пояснил В.Шевченко.

Он напомнил, что ведомство уже вынесло предостережения двум производителям хлеба - ООО "Колос" и "Хлебозавод N4", сотрудники которых заявляли о неизбежности подорожания своей продукции.

"Люди начали заявлять, что цена повысится, но нельзя так говорить потребителям. Мы разбираемся с конкретными предприятиями-хлебопеками, их в Томске и Томском районе около 30. Посмотрим, как они формируют цену", - подчеркнул В.Шевченко.

При этом он допустил, что если цена на хлеб и изменится, то несущественно - из-за инфляции, и, возможно, стоимости топлива.