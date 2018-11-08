Газпром планирует разработку Нарьягинского месторождения совместно с Ковыктой

08.11.18 10:25

© РИА Новости. Максим Блинов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "Газпром Геологоразведка" объявило тендер на разработку ТЭО освоения Нарьягинского месторождения (Иркутская область), которое находится в нераспределенном фонде недр, следует из материалов на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2,55 млн рублей. Срок подачи заявок истекает 12 ноября, подвести итоги тендера планируется до 30 ноября.

Работы по разработке ТЭО необходимо выполнить до мая 2019 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен просчитать вариант разработки Нарьягинского месторождения совместно с Южно-Усть-Кутским участком и Ковыктинским месторождением (принадлежат "Газпрому"). Из документации следует, что все три лицензионных участка непосредственно граничат друг с другом.

Кроме этого, подрядчик также должен заново оценить полученные ранее "сейсморазведочные материалы" и дать прогноз по приросту запасов по итогам геологоразведочных работ на Нарьягинском месторождении.

Ранее сообщалось, что Нарьягинское месторождение ранее принадлежало "Иркутской нефтяной компании" (ИНК). В середине 2018 года Роснедра по заявлению ИНК досрочно прекратили действие лицензии на это месторождение с запасами 26 млрд кубометров газа.

Компания поясняла, что сдала лицензию на месторождение в связи с "удаленностью участка недр от основных активов компании и отсутствием газотранспортной инфраструктуры".

ИНК начала проводить геологоразведочные работы на Нарьягинском участке в 2003 году, одноименное месторождение было открыто в 2010 году.