Челябинская область направит свыше 100 млн рублей на улучшение жилья многодетных семей

08.11.18 10:34

© РИА Новости. Руслан Кривобок

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Челябинская область в 2018-2019 годах направит на социальные выплаты многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 113,3 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

"Средства выделяются в соответствии с поручением губернатора Бориса Дубровского о предоставлении многодетным семьям социальной выплаты взамен бесплатного предоставления земельных участков. Размер единоразового пособия составляет 251 тыс. 498 рублей", - отмечает пресс-служба.

В региональном бюджете на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 25 млн рублей, в 2019 году - 88,3 млн рублей. За два года выплату получит 451 семья, в отделениях соцзащиты уже начали прием документов, уточняется в сообщении.

Претендовать на соцвыплату могут многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также детьми от 18 до 23 лет, обучающимися очно. При этом семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Как сообщалось, в июле 2018 года по инициативе губернатора в областной закон "О бесплатном предоставлении земельных участков" внесли изменения, в соответствии с которыми многодетные семьи могут отказаться от земельного участка, который им предлагают в собственность бесплатно, и получить вместо него деньги на приобретение жилья.