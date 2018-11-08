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08.11.18 10:56
Предприятие "Ямальские олени" закупит 30 тонн оленины для поставки в Финляндию
Закупка осуществляется у единственного поставщика, он не назван. Срок поставки - до 20 декабря текущего года.
Оленина закупается в рамках контракта, заключенного с финской Polyarica Oy на поставку мяса северного оленя.
Как сообщалось, в январе 2018 года на выставке "Зеленая неделя" в Берлине "Ямальские олени" подписали контракт с Polarica на поставку 500 тонн оленины. Поставки оленины для Polarica Oy, а также немецкой P.Koever e.K осуществлялись предприятием и ранее.
МП "Ямальские олени" занимается переработкой оленины, закупая сырье у частных оленеводов и оленеводческих предприятий.
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