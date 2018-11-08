Вещество для производства мониторов нового поколения создали химики из Крыма

08.11.18 11:03

Фото: пресс-служба КФУ / Андрей Черногородов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Ученые-химики Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И.Вернадского синтезировали новый органолюминофор - генерирующее синий цвет при пропускании тока органическое вещество, оно может быть использовано при производстве ультратонких и гибких LED-мониторов, сообщила пресс-служба вуза в четверг.

"Пиксели для мониторов создавались на основе неорганических материалов, так называемых кристаллофосфоров. Они яркие, но любой экран на их основе - жесткая конструкция. Позже был открыт новый класс соединений, которые дают достаточно большую цветовую палитру, но уже на основе органических соединений. Мы сумели синтезировать синий люминофор", - приводятся в пресс-релизе слова доцента кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ Алексея Гусева.

Крымские ученые говорят, что открытие заинтересовало исследователей из Стокгольма и Польши (Вроцлавский политехнический университет).

"Коллегам очень быстро удалось, используя наше вещество, сделать небольшое устройство с идеальным синим цветом, то есть наша идея долгоживущих люминофоров сработала. Теперь мы пытаемся сделать все три цвета именно из таких веществ, чтобы получить полную цветную картинку из собственных материалов", - добавил А.Гусев.

Такие органические соединения смогут стать основой для мониторов будущего.

"Плюс таких дисплеев - это очень большой угол обзора, практически 175 градусов, без потери качества изображения. Во-вторых, это энергосберегающие устройства. Речь идет буквально о работе от батареек", - говорит химик.

Самое главное в них - гибкость. "Предположим, нам необходимо в реальном времени произвести съемку данных человеческого организма. Произведенный на основе наших веществ гибкий монитор, представляющий из себя тоненькую пленочку с дисплеем 2x2, можно будет просто наклеить на руку, и он будет напрямую контактировать с тканями и показывать полную картину данных. Да, это звучит как фантастика, но многие вещи, которыми мы пользуемся сегодня, еще несколько лет назад тоже казались фантастикой", - заявил А.Гусев.

Пресс-служба КФУ сообщила также, что разработчики органолюминофоров из Крымского федерального университета также сотрудничают в настоящее время с Институтом общей и неорганической химии РАН, с учеными из Австрии и Японии.