Ликвидирован затор из фур на трассе в Башкирии - МЧС

08.11.18 12:54

© РИА Новости. Максим Богодвид

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Движение большегрузов, вставших на трассе в Белорецком районе Башкирии после снегопада, восстановлено, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По состоянию на 11:35 мск, по данным дежурного АО "Башкиравтодор", затруднения движения нет, движение обеспечено в оба направления", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, движение фур было ограничено "в связи с отсыпкой дорожного покрытия песко-соляной смесью".

Проезд для легковых автомобилей организован по реверсивному движению.

Ранее сообщалось, что в четверг в первой половине дня на 115-120 км автодороги Уфа-Белорецк ("тещин язык") из-за снегопада встали около 40 фур.