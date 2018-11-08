Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием фур в Самарской области

08.11.18 11:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Большегрузная фура, по предварительным данным, спровоцировала ДТП в ночь на четверг в Самарской области, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области, ДТП произошло в 3:50 утра на 905-м км трассы М5 "Урал".

"Водитель грузового "Вольво", двигаясь со стороны Тольятти в сторону Сызрани, на 905-м км не выбрал безопасную дистанцию до грузовика ГАЗ-3010, двигавшегося впереди в попутном направлении. Произошло столкновение. От удара оба автомобиля выехали на встречную полосу. ГАЗ столкнулся там еще с одной фурой - "Мерседес", а "Вольво" столкнулся с автомобилем "Лифан Солано", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в результате ДТП были госпитализированы водитель грузовика "Мерседес" и два пассажира автомобиля "Лифан". Также пострадал водитель "Вольво", но от госпитализации он отказался.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение",- сказал собеседник агентства.