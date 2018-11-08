КС РФ изучает запрос Евкурова о границах между Ингушетией и Чечней

08.11.18 11:34

© РИА Новости. Алексей Даничев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд РФ изучает запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о соответствии Основному закону страны соглашения о границах с Чечней, подписанного 26 сентября, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В настоящее время документ находится на предварительном изучении в секретариате суда, и его исследование идет в обычном порядке. Но с учетом актуальности поставленного перед КС вопроса и масштаба возникшего территориального спора можно ожидать, что процесс рассмотрения запроса будет ускорен", - уточнили в ведомстве.

Запрос поступил в четверг, 8 ноября.

Главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носит легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями.

30 октября Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года необходимо утвердить на референдуме республики.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил "Интерфаксу", что признание несоответствующим Конституции Ингушетии закона об установлении границы с Чечней не является основанием для его отмены.