Захарова прокомментировала планируемые в США санкции против России

08.11.18 11:45

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 ноября. Interfax-Russia.ru - За планируемыми санкциями США в отношении России стоит бессилие Вашингтона и невозможность решать существующие проблемы в конструктивном ключе, это безответственный шаг, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Понимаем, что могут последовать и новые (санкции) с такой же легкостью, как они принимались до этого, и безответственностью. К сожалению, для Соединенных Штатов стал обыденным такой подход, к сожалению, он показывает не силу, а слабость, по большому счету, просто бессилие решить стоящие реальные проблемы перед США, реальные проблемы с участием США на международной арене и отвлечение внимания от реального бессилия что-либо предпринять по тем вопросам, которые реально стоят на повестке", - сказала она в четверг на брифинге.

М.Захарова подчеркнула, что "никакими ультиматумами Россию запугать просто невозможно".

"Я хотела бы сказать, что Россия давно уничтожила ранее имевшийся военно-химический арсенал", - добавила официальный представитель МИД РФ, подчеркнув, что этот факт был надлежащим образом проверен и подтвержден представителями ОЗХО.

При этом она напомнила, что США обязательства по уничтожению этого арсенала до сих пор не выполнили.