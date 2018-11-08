Самолет Ан-2 с 11 пассажирами совершил жесткую посадку в Архангельской области

08.11.18 11:52

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Обледеневший в воздухе пассажирский самолет Ан-2 жестко приземлился в лесном массиве в Архангельской области, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет Ан-2 выполнял рейс по маршруту Васьково-Мезень. Во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась", - сказал источник.

Он сообщил, что самолет обнаружен с воздуха в лесном массиве по маршруту следования.

"На борту 11 пассажиров, включая ребенка, с ними есть связь. По предварительной информации, люди получили травмы, но никто не погиб. Среди пассажиров есть медик, он оказывает помощь пострадавшим", - рассказал источник.