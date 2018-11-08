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08.11.18 12:13
Таганрог намерен привлечь кредит на 167 млн рублей для покрытия дефицита бюджета
Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", цена контракта не должна превышать 15,531 млн рублей (ставка - 9,3% годовых). Кредитные средства привлекаются сроком на 1 год для покрытия дефицита городского бюджета.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 23 ноября.
Как сообщалось, в марте Таганрог привлек в Сбербанке две кредитные линии с лимитом 600 млн рублей, в июле - в СМП банке кредитную линию с лимитом 224 млн рублей и в Сбербанке - кредитную линию с лимитом 180 млн рублей.
Доходы городского бюджета на 2018 год утверждены в размере 6,106 млрд рублей, расходы - 6,231 млрд рублей, дефицит - 124,9 млн рублей, или 2% от расходов.
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