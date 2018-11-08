Владимирский экс-губернатор Орлова может стать аудитором Счетной палаты

08.11.18 12:21

© РИА Новости. Алексей Никольский

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации выдвинет кандидатуру бывшего губернатора Владимирской области Светланы Орловой на должность аудитора Счетной палаты, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"От Совета Федерации кандидатом на должность аудитора Счетной палаты планируется выдвинуть экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову", - сказал собеседник агентства в четверг.

С.Орлова воздержалась от комментариев по поводу карьерных перспектив. "Ничего об это не слышала", - сказала она "Интерфаксу".

Совет Федерации в среду на заседании освободил от должности аудитора Счетной палаты Бато-Жаргала Жамбалнимбуева, который ранее подал заявление о досрочном уходе со своего поста.

На состоявшихся в сентябре выборах губернатора Владимирской области С.Орлова набрала во втором туре 37,46% голосов и уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, получившему 57,03% голосов.