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08.11.18 12:21
Владимирский экс-губернатор Орлова может стать аудитором Счетной палаты
"От Совета Федерации кандидатом на должность аудитора Счетной палаты планируется выдвинуть экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову", - сказал собеседник агентства в четверг.
С.Орлова воздержалась от комментариев по поводу карьерных перспектив. "Ничего об это не слышала", - сказала она "Интерфаксу".
Совет Федерации в среду на заседании освободил от должности аудитора Счетной палаты Бато-Жаргала Жамбалнимбуева, который ранее подал заявление о досрочном уходе со своего поста.
На состоявшихся в сентябре выборах губернатора Владимирской области С.Орлова набрала во втором туре 37,46% голосов и уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, получившему 57,03% голосов.
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