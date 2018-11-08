|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.11.18 12:32
Театра юного зрителя на базе театра им.А.Н.Островского открылся в Костроме
Премьерный спектакль в камерном зале прошёл с аншлагом. Юные зрители увидели постановку "Эй ты, - здравствуй!" по пьесе советского драматурга Геннадия Мамлина.
Планируется, что ежегодно репертуар нового театра будет пополняться четырьмя премьерными спектаклями. В приоритете - классические произведения из школьной программы, детские постановки. Так, премьерой 2019 года станет спектакль "А зори здесь тихие" по повести Бориса Васильева.
Ожидается, что театр будет гастролировать по районам Костромской области.
Театр юного зрителя существовал в Костроме с 1929 по 1941 годы. Решение о воссоздании ТЮЗа было принято губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым в сентябре этого года.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket