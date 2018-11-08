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08.11.18 12:32

Театра юного зрителя на базе театра им.А.Н.Островского открылся в Костроме

© РИА Новости. Виталий Белоусов
8 ноября. Interfax-Russia.ru - Открытие Театра юного зрителя состоялось на базе драматического театра им.А.Н.Островского в Костроме, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Премьерный спектакль в камерном зале прошёл с аншлагом. Юные зрители увидели постановку "Эй ты, - здравствуй!" по пьесе советского драматурга Геннадия Мамлина.

Планируется, что ежегодно репертуар нового театра будет пополняться четырьмя премьерными спектаклями. В приоритете - классические произведения из школьной программы, детские постановки. Так, премьерой 2019 года станет спектакль "А зори здесь тихие" по повести Бориса Васильева.

Ожидается, что театр будет гастролировать по районам Костромской области.

Театр юного зрителя существовал в Костроме с 1929 по 1941 годы. Решение о воссоздании ТЮЗа было принято губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым в сентябре этого года.

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