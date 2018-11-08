Один человек пострадал при ЧП с Ан-2 под Архангельском, у него вывих

08.11.18 13:05

© РИА Новости. Максим Богодвид

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Пострадавший при вынужденной посадке самолёта Ан-2 в Архангельской области получил вывих, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

"Один человек получил вывих, но так как среди пассажиров был медик, ему была оказана помощь", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в связи с тем, что вертолёт МИ-8 санавиации не может приземлиться на место ЧП из-за особенностей рельефа местности, подъем людей будет осуществляться с помощью специальных устройств.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что самолет сильно поврежден.