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08.11.18 13:16
Приамурье представило экономические возможности региона на первом российско-корейском форуме в Пхоханге
Пресс-служба регионального правительства сообщает, что глава Приамурья обратил внимание собравшихся на транзитный потенциал региона - Транссиб, БАМ, создание нового круглогодичного международного транспортного коридора между Россией и Китаем, которым станет строящийся автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ.
Также В.Орлов отметил в выступлении, что Приамурье, где около 300 солнечных дней в году, является одним из лидеров в сельскохозяйственной отрасли. Общая площадь плодородных земель составляет более 2 млн гектар. Амурские аграрии производят 40 % от всего объема сои в России, на Приамурье приходится около 60 % пашни всего Дальнего Востока.
"Мы уже экспортируем в Корею нашу продукцию - пшеницу, соевое масло. Сейчас объемы небольшие, но мы убеждены в возможности значительного расширения объема и ассортимента поставок", - сказал губернатор.
Годовая выработка электроэнергии трех расположенных в Приамурье гидростанций превышает 15 млрд Квт/час. Резерв свободных мощностей составляет 840 МВт. Что открывает большие перспективы для развития инфраструктурных проектах для цифровой экономики (DATA-центров).
В. Орлов также упомянул о богатых запасах полезных ископаемых на территории Приамурья и о строительстве одного из самых крупных в Европе Амурского газоперерабатывающего завода.
Продукцию амурских экспортеров будет представлена на выставке World Expo Korea, которая состоится в Сеуле с 30 ноября по 2 декабря.
"Наша сегодняшняя встреча должна стать отправной точкой для дальнейшего экономического сотрудничества между правительствами России и Кореи. В случае успеха первого форума мы сможем рассчитывать на мир и процветание всей северо-восточной Азии", - отметил мэр города Пхоханг Ли Кан Док.
В составе российской делегации больше 100 представителей власти и бизнеса. В составе делегации Амурской области: губернатор Василий Орлов, первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева и директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.
Как сообщалось, 22 июня текущего года президент России Владимир Путин и глава республики Корея господин Мун Чжэ Ин подписали соглашение о проведении первого форума межрегионального сотрудничества.
Пхоханг - город, который ориентирован на развитие логистики и международного сотрудничества с северными территориями, в первую очередь с Россией.
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