Зоозащитники требуют освободить морских животных из бухты в Приморье

08.11.18 13:27

© РИА Новости. Александр Ковалев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Сахалинская инициативная группа "Друзья океана" направила в четверг обращение в Росприроднадзор и в ряд других контролирующих госструктур с требованием выпустить морских млекопитающих, которых держат на базе в бухте Средней Приморского края для последующей продажи в иностранные океанариумы.

"Мы отправили обращение в Росприроднадзор и в госорганы. Требуем освободить косаток и других морских животных, которые содержатся в бухте Средней, чтобы это варварство прекратить", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель инициативной группы "Друзья океана" Вячеслав Козлов.

Он добавил, что зоозащитники потребовали возбуждения уголовного дела в отношении охотников за морскими млекопитающими. "Будем добиваться возбуждения уголовного дела в отношении этих лиц. Косатки (дальневосточная плотоядная популяция) занесены в Красную Книгу Камчатского края, как исчезающий и редкий вид. По нашему мнению, отлов косаток был незаконным", - отметил собеседник агентства.

Зоозащитники просят контролирующие госструктуры допустить в бухту Среднюю независимых специалистов по морским млекопитающим для осмотра состояния и условий содержания животных.

В. Козлов также рассказал, что участники инициативной группы "Друзья океана" на прошлой неделе приняли участие в международной конференции "Морские млекопитающие Голарктики", которая прошла в Архангельске и собрала около 300 участников со всего мира. Сахалинские зоозащитники в резолюцию форума, которая будет направлена различным органам власти, внесли предложение - запретить вылов косаток и их содержание в неволе.

Как сообщалось, в конце октября Гринпис России и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили о том, что в вольерах бухты Средней Приморья незаконно содержится 11 косаток и 90 белух. По заявлениям экологов, крупные морские млекопитающие содержатся в тесных вольерах, что может быть для них губительно. В Приморье, по данным зоозащитников, белух и косаток привезли перед продажей в иностранные океанариумы и зоопарки.