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08.11.18 14:07
Четыре человека находятся в аварийно севшем под Тверью Ми-8, погибших нет
"Поступило сообщение от пилота, совершившего жесткую посадку на вертолете Ми-8. По предварительным данным, на борту находилось четыре человека. Погибших, со слов заявителя, нет. Также, с его слов, (в вертолете) зажат бортмеханик", - сказали в главке.
В МЧС подтвердили, что вертолет облетал трубопровод.
Вертолет принадлежит авиакомпании "Баркол".
"Производился мониторинг газопровода. Летели из Духовщины Смоленской области в Андреаполь Тверской области. Последний раз пилот выходил на связь в поселке Озерный Смоленской области", - сказали в главке.
Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что в Тверской области из-за технической неисправности разбился вертолет Ми-8, который обследовал газопровод. При экстренной посадке вертолет получил повреждения. По первоначальной информации, пилот находился на борту один.
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