Четыре человека находятся в аварийно севшем под Тверью Ми-8, погибших нет

08.11.18 14:07

© РИА Новости. Саид Царнаев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - На борту Ми-8, совершившего жесткую посадку в Жарковском районе Тверской области, находятся четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Поступило сообщение от пилота, совершившего жесткую посадку на вертолете Ми-8. По предварительным данным, на борту находилось четыре человека. Погибших, со слов заявителя, нет. Также, с его слов, (в вертолете) зажат бортмеханик", - сказали в главке.

В МЧС подтвердили, что вертолет облетал трубопровод.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Баркол".

"Производился мониторинг газопровода. Летели из Духовщины Смоленской области в Андреаполь Тверской области. Последний раз пилот выходил на связь в поселке Озерный Смоленской области", - сказали в главке.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что в Тверской области из-за технической неисправности разбился вертолет Ми-8, который обследовал газопровод. При экстренной посадке вертолет получил повреждения. По первоначальной информации, пилот находился на борту один.