|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.11.18 14:14
Губернатор Архангельской области взял под личный контроль ЧП с Ан-2
"Мы отслеживаем оперативную обстановку и находимся на постоянной связи с экипажем. По предварительной информации, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, у одного человека - вывих", - приводит пресс-служба слова И.Орлова.
Он отметил, что в аэропорту "Васьково" в настоящее время дежурят две бригады скорой, готовые оказать необходимую помощь. Причины происшествия выясняются.
По факту инцидента Северо-западная транспортная прокуратура и управление на транспорте МВД по СЗФО проводят проверки.
"Предварительная причина произошедшего - обледенение (механизмов самолета - ИФ). Пострадавших нет. Предпринимаются меры по доставке пассажиров в Архангельск и оказанию им необходимой помощи", - рассказали "Интерфаксу" в управлении МВД.
Пресс-служба прокуратуры сообщает, что на месте вынужденной посадки Ан-2 ожидается прибытие второго спасательного вертолета.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket