Губернатор Архангельской области взял под личный контроль ЧП с Ан-2

08.11.18 14:14

© РИА Новости. Алексей Дружинин

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Ситуация с вынужденной посадкой самолета Ан-2 в Архангельской области находится под контролем губернатора Игоря Орлова, сообщает пресс-служба правительства области в четверг.

"Мы отслеживаем оперативную обстановку и находимся на постоянной связи с экипажем. По предварительной информации, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, у одного человека - вывих", - приводит пресс-служба слова И.Орлова.

Он отметил, что в аэропорту "Васьково" в настоящее время дежурят две бригады скорой, готовые оказать необходимую помощь. Причины происшествия выясняются.

По факту инцидента Северо-западная транспортная прокуратура и управление на транспорте МВД по СЗФО проводят проверки.

"Предварительная причина произошедшего - обледенение (механизмов самолета - ИФ). Пострадавших нет. Предпринимаются меры по доставке пассажиров в Архангельск и оказанию им необходимой помощи", - рассказали "Интерфаксу" в управлении МВД.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что на месте вынужденной посадки Ан-2 ожидается прибытие второго спасательного вертолета.