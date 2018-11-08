Ликвидированы последствия пожара, в поселке Маркова Иркутской области

08.11.18 14:36

© РИА Новости. Андрей Попов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Завершена ликвидация последствий пожара в поселке Маркова Иркутского района Иркутской области, где утром в четверг загорелось нежилое строение, в котором размещались цех по сборке мебели и производство строительных блоков, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 16:32 ирк (11:32 мск) завершены работы по ликвидации последствий пожара. На месте продолжают оставаться дознаватели МЧС и эксперты, которые выясняют причину возгорания", - сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.

По предварительным данным, пожар начался на территории мебельного цеха, откуда пожарные успели эвакуировать 12 баллонов с углекислотой и кислородом.

По данным МЧС, возгорание произошло в 4:10 по местному времени, к моменту прибытия первых подразделений горела кровля на площади 2 тыс. кв. метров. В 7:18 огонь удалось локализовать на 8,6 тыс. кв. метров, в 9:10 - ликвидировать открытое горение. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что утром в четверг загорелась кровля здания общей площадью 8,6 тыс. кв. метров в Маркова, в котором находились производства мебели и строительных блоков. Огонь распространился на всю площадь, произошло частичное обрушение кровли.

В тушении было задействовано 53 человек и 17 единиц техники.