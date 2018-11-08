Главы Томской области Татарстана подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве

08.11.18 15:38

© РИА Новости. Сергей Черных

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с церемонии подписания.

Согласно тексту соглашения, Томская область и Республика Татарстан договорились обмениваться лучшими практиками в таких сферах как торговля, экономика, инвестиции, инновации, здравоохранение, образование, наука и техника, строительство и архитектура, труд и занятость населения, социальная защита, лесное хозяйство, природопользование, охрана окружающей среды, транспорт, физическая культура и спорт, молодежная политика, туризм, культура и архивное дело.

"Мы подписали соглашение, которое продолжает совместные работы в ранее подписанных документах, и открывает новые возможности для бизнеса и предприятий Татарстана, Томской области. Это даст очередной импульс для развития наших экономик, дружеских отношений", - сказал С.Жвачкин после церемонии подписания.

В свою очередь Р.Минниханов подчеркнул, что благодаря совместной работе, Томская область и Татарстан за последние годы в разы увеличили товарооборот, "но наши регионы способны "переваривать" еще больше".

"Мы активно хотим вовлечь наши компании, чтобы они сотрудничали с томскими, мы хотим объединить потенциал наших вузов с вузами Томской области. Уверен, что наша машиностроительная продукция, нефтехимческая продукция, инновационные наработки будут востребованными на российском рынке ", - отметил Р.Минниханов.

Он выразил уверенность, что общая задача инновационных регионов - сделать продукцию предприятий конкурентной, востребованной как в России, так и за рубежом.