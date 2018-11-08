Сайты по торговле дипломами, водительскими правами и полисами ОСАГО заблокированы в Тюмени

08.11.18 14:47

© РИА Новости. Владимир Федоренко

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени удовлетворил заявления Ялуторовской межрайонной прокуратуры и постановил заблокировать доступ к 14 сайтам по продаже поддельных документов, сообщает в четверг пресс-служба облпрокуратуры.

На этих сайтах можно было купить поддельные дипломы столичных вузов, водительские удостоверения, медицинские справки.

"Желающие обманным путем получить кредит в банке могли на сайтах купить фиктивные справки 2-НДФЛ и трудовые книжки", - отмечается в сообщении.

Кроме того, один из сайтов занимался продажей поддельных полисов ОСАГО, в том числе оптовой.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковые заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению. Сейчас доступ к ним заблокирован.