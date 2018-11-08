Курганские депутаты поддержали изменения в структуре власти региона

08.11.18 14:58

© РИА Новости. Владимир Федоренко

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Курганской областной думы на внеочередном заседании в четверг большинством голосов одобрили изменения в структуре органов государственной власти региона, сообщает пресс-служба облдумы.

По данным пресс-службы, разработчик законопроекта заместитель председателя областной думы, председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев предложил этот законопроект для повышения эффективности деятельности правительства Курганской области.

Так, согласно сообщению, предлагается замена должности первого заместителя губернатора на должность вице-губернатора; из должности заместитель губернатора - руководитель представительства Курганской области при правительстве РФ убирается слово "первый". Вводится должность заместителя губернатора Курганской области.

В свою очередь, должность заместителя губернатора - директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области получает слово "первый" в названии. Директор Департамента экономического развития Курганской области перестает входить в список заместителей губернатора.

Кроме того, исключаются должности заместителя губернатора по внешнеэкономическим связям и заместителя губернатора - руководителя Аппарата правительства Курганской области.

Согласно сообщению, также проект предлагает внесение изменений в закон "О Курганской областной думе", где из перечня должностей, которые согласовывает Курганская областная дума, в связи с оптимизацией, исключаются должности первого заместителя губернатора - руководителя представительства Курганской области при правительстве РФ и заместителя губернатора - директора Департамента экономического развития Курганской области.

Со ссылкой на Е.Кафеева отмечается, что поскольку указом губернатора Курганской области от 4 октября 2018 года правительство региона отправлено в отставку, новый состав правительства будет сформирован с учетом предлагаемых изменений.

Закон о внесении изменений в некоторые законы Курганской области был принят большинством голосов, говорится в пресс-релизе.