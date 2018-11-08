Спецслужбы РФ и мессенджеры Viber и WhatsApp взаимодействуют - Бортников

08.11.18 15:09

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Спецслужбы и мессенджеры Viber и WhatsApp взаимодействуют, но не по всем вопросам, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"В части, касающейся тех компаний, о которых вы сказали (Viber и WhatsApp), ну, где-то есть возможность (взаимодействия - ИФ), где-то ее нет",- сказал А.Бортников журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".