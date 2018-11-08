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08.11.18 15:56

Газпром начал строить межпоселковый газопровод в Зеленчукском районе КЧР

© РИА Новости. Евгений Биятов
8 ноября. Interfax-Russia.ru - ПАО "Газпром" приступило к строительству межпоселкового газопровода к селу Хуса-Кардоник в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской республики в рамках программы газификации регионов России.

"Протяженность газопровода составит 1,1 км. Строительство ведется в рамках программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром", инвестором выступает компания "Газпром межрегионгаз", - сообщает АО "Газпром газораспределение Черкесск".

В настоящее время на объекте ведется разработка грунта под траншею, сварка и укладка линейной части полиэтиленового газопровода диаметром 90 мм. Перед населенным пунктом будет установлен пункт редуцирования газа, уточняется в сообщении.

По завершении строительства газопровода возможность использовать природный газ для бытовых целей получат около 100 домовладений.

Строительно-монтажные работы будут завершены до конца года, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2019 год.

Как сообщалось, ПАО "Газпром" в 2018 году направит на газификацию Карачаево-Черкесской республики 233 млн рублей.

В 2008-2017 годах "Газпром" построил в регионе пять межпоселковых газопроводов. В результате на 1 января 2018 года уровень газификации Карачаево-Черкесии достиг 81,2%.

Между "Газпромом" и КЧР подписаны соглашение о сотрудничестве, договор о газификации и программа развития газоснабжения и газификации до 2021 года.

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