Башкирская "дочка" РЖД намерена обновить парк электропоездов потратив 180,4 млн рублей в 2020-2021гг

08.11.18 15:41

© РИА Новости. Владимир Астапкович

8 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Башкортостанская пригородная пассажирская компания" (БППК) планирует в 2020-2021 годах исключить из своего инвентаризационного парка 10 поездов, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе компании.

"Замена данных электропоездов (на новые - ИФ) целесообразна на подвижной состав производства ОАО "ДМЗ" серии ЭП-2Д в количестве 13 составов в двувагонном исполнении", - уточнил представитель пресс-службы.

В настоящее время перевозчик осуществляет пригородные пассажирские перевозки на 21 электропоезде серии ЭД4М, ЭР2Т.

Предполагаемая цена нового подвижного состава составляет 180,4 млн рублей с НДС.

"Необходимость обновления подвижного состава "Башкортостанской пригородной пассажирской компании" обусловлена, в том числе, активной работой по развитию туристических маршрутов. Учитывая общие тенденции развития туристического бизнеса, компания намерена предлагать пассажирам качественные услуги, в том числе, на новых современных электропоездах", - пояснил представитель БППК.

Он отметил, что с 30 ноября 2018 года возобновляется движение поезда "Легенда Урала" (введенное в расписание в 2017 году) по маршруту Уфа-Новоабзаково. Поезд будет ходить еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям.

АО "Башкортостанская пригородная пассажирская компания" образована в 2010 году, осуществляет перевозку пассажиров на пригородном железнодорожном транспорте на территории республик Башкирия и Мордовия, а также Ульяновской, Пензенской, Челябинской и Оренбургской областей.